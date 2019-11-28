Назван средний срок выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру в России





Для этого эксперты использовали среднюю заработную плату россиян в разных регионах страны, среднюю стоимость такой квартиры на вторичном рынке, а также такие условия ипотеки: 10% начальный взнос и ставку в 10%. В результате получилось такое число – 10 лет и 6 месяцев. Столько потребуется российской семье, чтобы выплатить кредит. Для этого была использована цена квартиры в 3 млн 445 тысяч рублей и доход на человека в размере 39 тысяч рублей.Быстрее всего выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру могут жители Челябинской области. Средняя зарплата в этом регионе РФ составляет 33 тысячи рублей, а цена недвижимости – 1,06 млн рублей. Для выплаты понадобится 2 года и 8 месяцев. Второе место досталось Красноярскому краю – 36 тысячи рублей, 1,2 млн рублей и три года. В тройке лидеров также оказался Пермский край – 33 тысячи рублей, 1,2 млн рублей и 3 года и 3 месяца.В столице на погашение ипотеки за однокомнатную квартиру потребуется 24 года. Это произошло из-за того, что средняя зарплата в столице составляет 59 тысяч рублей, а стоимость жилья – 7,34 млн рублей. Жителям Санкт-Петербурга повезло больше - 49 тысяч рублей, 4,1 млн рублей и 10 лет.