Мужчина утонул во время посещения бани на юге Москвы
О несчастном случае в бассейне сауны сообщают представители столичной полиции. По предварительной информации, мужчина утонул во время посещения бани на юге Москвы.
Несмотря на полезные свойства посещения бани, этот вид водных процедур может быть опасным не только из-за высоких температур и скачков давления. Медики рекомендуют воздержаться от посещения подобных учреждений людям, которые страдают от проблем с сердцем, а также призывают ограничить употребление спиртного. Нагрузка на организм в некоторых случаях может закончиться летальным исходом.
Возможная опасность подтверждается происшествием в одной из саун на юге Москвы. Сотрудники заведения и правоохранительные органы столицы утверждают, что в бассейне было найдено тело 30-летнего мужчины. Известно, что смерть наступила в результате сердечного приступа, а не утопления. Усугубляло ситуацию и то, что покойный весил порядка 120 кг. На данный момент на месте несчастного случая работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.
Несмотря на полезные свойства посещения бани, этот вид водных процедур может быть опасным не только из-за высоких температур и скачков давления. Медики рекомендуют воздержаться от посещения подобных учреждений людям, которые страдают от проблем с сердцем, а также призывают ограничить употребление спиртного. Нагрузка на организм в некоторых случаях может закончиться летальным исходом.
Возможная опасность подтверждается происшествием в одной из саун на юге Москвы. Сотрудники заведения и правоохранительные органы столицы утверждают, что в бассейне было найдено тело 30-летнего мужчины. Известно, что смерть наступила в результате сердечного приступа, а не утопления. Усугубляло ситуацию и то, что покойный весил порядка 120 кг. На данный момент на месте несчастного случая работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:31