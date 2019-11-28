Мужчина утонул во время посещения бани на юге Москвы





Несмотря на полезные свойства посещения бани, этот вид водных процедур может быть опасным не только из-за высоких температур и скачков давления. Медики рекомендуют воздержаться от посещения подобных учреждений людям, которые страдают от проблем с сердцем, а также призывают ограничить употребление спиртного. Нагрузка на организм в некоторых случаях может закончиться летальным исходом.Возможная опасность подтверждается происшествием в одной из саун на юге Москвы. Сотрудники заведения и правоохранительные органы столицы утверждают, что в бассейне было найдено тело 30-летнего мужчины. Известно, что смерть наступила в результате сердечного приступа, а не утопления. Усугубляло ситуацию и то, что покойный весил порядка 120 кг. На данный момент на месте несчастного случая работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.