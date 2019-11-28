Mercedes-Benz V-Class оснастят системой MBUX





После появления в легковых автомобилях A-Class, CLA и GLC, интуитивно понятная и самообучающаяся мультимедийная система MBUX от Mercedes-Benz теперь будет предлагаться и с V-классом. Центральным элементом является её простейшая концепция управления и, прежде всего, система голосовой манипуляции. Она распознает практически любые предложения из литературного языка и даже слэнга, касающиеся областей информационно-развлекательной и транспортной деятельности. Система голосового управления активируется с помощью кнопки на руле или командой Hey Mercedes.7-дюймовый или 10,25-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением и сенсорная панель на центральной консоли обеспечивают исключительное удобство для водителей. Новинка также может быть персонализирована благодаря так "функциям прогнозирования". Они позволяют устройству распознавать, какое действие владелец автомобиля хотел бы предпринять. Все информационно-развлекательные и автомобильные настройки могут быть сохранены в восьми отдельных профилях. Хотя продажи Mercedes-Benz V-Class начались в России еще весной, бренд не сообщает об обновлении модели в ближайшее время для отечественного покупателя.