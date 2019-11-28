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В Израиле раскопали «военную базу» полководца из Библии

О невероятной находке сообщают археологи из Израиля, которые раскопали «военную базу». Крепость ханаанского полководца Сисеры из Библии, возможно, находилась в археологическом объекте Эль-Ахват.

Необычное место археологических раскопок на севере Израиля может пролить свет на жизнь библейских деятелей, если исследования смогут продолжить. Хотя множество мест в этой стране известно своей связью с христианскими героями, Эль-Ахват уникален тем, что связан со "злодеем". Благодаря его архитектурным особенностям, которые ассоциируются с племенем шардана в Сардинии, ученые посчитали, что это место является древним комплексом Харошет Агоим. Он является крепостью, описанной в Книге Судей как кавалерийская база Сисеры.

Согласно Библии, этот ханаанский полководец командовал девятью сотнями железных колесниц и угнетал израильтян в течение двадцати лет. Вскоре он потерпел поражение, а эта находка может быть единственным подтверждением существования легендарной фигуры. Артефакты, обнаруженные в этом регионе, включают стержень колесницы, который дает фактическую базу теории. Эксперты также откопали более десяти скарабеев и печатей, которые датируются XIII-XII веками до нашей эры. Несмотря на культурное значение Эль-Ахвата, который также является первым местом выработки чугуна, он может оказаться под угрозой из-за планов по развитию местной деревни Ар'ара.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:58

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