В Израиле раскопали «военную базу» полководца из Библии





Необычное место археологических раскопок на севере Израиля может пролить свет на жизнь библейских деятелей, если исследования смогут продолжить. Хотя множество мест в этой стране известно своей связью с христианскими героями, Эль-Ахват уникален тем, что связан со "злодеем". Благодаря его архитектурным особенностям, которые ассоциируются с племенем шардана в Сардинии, ученые посчитали, что это место является древним комплексом Харошет Агоим. Он является крепостью, описанной в Книге Судей как кавалерийская база Сисеры.Согласно Библии, этот ханаанский полководец командовал девятью сотнями железных колесниц и угнетал израильтян в течение двадцати лет. Вскоре он потерпел поражение, а эта находка может быть единственным подтверждением существования легендарной фигуры. Артефакты, обнаруженные в этом регионе, включают стержень колесницы, который дает фактическую базу теории. Эксперты также откопали более десяти скарабеев и печатей, которые датируются XIII-XII веками до нашей эры. Несмотря на культурное значение Эль-Ахвата, который также является первым местом выработки чугуна, он может оказаться под угрозой из-за планов по развитию местной деревни Ар'ара.