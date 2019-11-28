Россияне разочаровались в банках и обратили внимание на биржу





Дело в том, отмечают эксперты, что из-за снижения ставок по депозитным вкладам в российских банках прежняя модель накоплений перестала быть эффективной, а потому мелкие инвесторы все чаще обращают внимание на ценные бумаги. Так, за последний год доля биржевых игроков, сумма счета которых составляет порядка 50-100 тысяч рублей, удвоилась. И если по состоянию на сентябрь 2018 года таковых на бирже насчитывалось не более 5%, то уже к концу 2019 года показатель вырос до 10%, сообщает РБК со ссылкой на пресс-центр фингруппы БКС. Подтверждают эти данные и в крупных коммерческих банках, которые входят в число лидеров по привлечению физических лиц на фондовый рынок в текущем году.Примечательно, что всего год тому назад темпы роста биржевой доли категории инвесторов с накоплениями не более 100 000 рублей были околонулевыми, однако теперь тенденция сменилась на динамичный рост. Более того, в обозримом будущем, уверены эксперты, численность таких инвесторов будет только расти.