В России назвали три лучших семейных автомобиля 2019 года в разных ценовых категориях





Так, в категории с ценой не более 1,4 миллиона рублей лучшим признан южнокорейский кросс-компакт KIA Sportage, который в обновленной версии обзавелся светодиодной оптикой, стильными литыми дисками диаметром 17 дюймов, а также несколько измененным бампером.В категории цен в диапазоне от 1,5 до 2,9 миллионов рублей победа досталась чешскому дебютанту Skoda Kodiak, который эксперты выделили за просторные салон и багажный отсек, а также неплохую практичность. Отдельно отмечается широкий диапазон цен по комплектациям и технологичность автомобиля. Кроме того, разработчик позаботился об адаптации кроссовера под российские условия, что должно положительно отразиться на стоимости его обслуживания и удобстве эксплуатации.Наконец, лидером в самом дорогом сегменте, в котором представлены автомобили с ценой более 2,9 миллионов рублей, признан немецкий Volkswagen Teramont. Данная модель позиционируется концерном VW как простое и практичное решение, которое при этом готово удивить и хорошим комфортом. Основной упор при разработке автомобиля был сделан на предоставление максимально свободного пространства пассажирам, однако и багажный отсек в Volkswagen Teramont довольно просторен.