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В России назвали три лучших семейных автомобиля 2019 года в разных ценовых категориях

В рамках номинации «Автомобиль года 2019» эксперты назвали три лучших семейных модели автомобилей из разных ценовых категорий. В нынешнем году лучшими признаны два полноразмерных и один компактный кроссоверы.
В России назвали три лучших семейных автомобиля 2019 года в разных ценовых категориях

Так, в категории с ценой не более 1,4 миллиона рублей лучшим признан южнокорейский кросс-компакт KIA Sportage, который в обновленной версии обзавелся светодиодной оптикой, стильными литыми дисками диаметром 17 дюймов, а также несколько измененным бампером.

В категории цен в диапазоне от 1,5 до 2,9 миллионов рублей победа досталась чешскому дебютанту Skoda Kodiak, который эксперты выделили за просторные салон и багажный отсек, а также неплохую практичность. Отдельно отмечается широкий диапазон цен по комплектациям и технологичность автомобиля. Кроме того, разработчик позаботился об адаптации кроссовера под российские условия, что должно положительно отразиться на стоимости его обслуживания и удобстве эксплуатации.

Наконец, лидером в самом дорогом сегменте, в котором представлены автомобили с ценой более 2,9 миллионов рублей, признан немецкий Volkswagen Teramont. Данная модель позиционируется концерном VW как простое и практичное решение, которое при этом готово удивить и хорошим комфортом. Основной упор при разработке автомобиля был сделан на предоставление максимально свободного пространства пассажирам, однако и багажный отсек в Volkswagen Teramont довольно просторен.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:10

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