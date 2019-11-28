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В большинстве регионов России зафиксировано снижение зарплат

В России специалистами зафиксировано снижение номинальных зарплат. Отрицательная динамика замечена в 69 из 85 регионов страны, однако в отдельных субъектах федерации эксперты заметили существенный рост данных показателей.
В большинстве регионов России зафиксировано снижение зарплат

Самое большое снижение номинальной зарплаты имеет место в Мурманской области – 12,2%. Также существенное падение доходов заметили жители Карачаево-Черкеской Республики – 9,5%. Тройку «лидеров» замыкает Чукотский автономным округ – 9,2% снижения. Экспертами были отмечены три региона России, где был зафиксирован рост заработных плат. Лучше всего дела обстоят в Камчатском крае, его показатель – 13,2%. Второе место досталось Республике Тыва – 6,4%. На третьем месте расположилась Астраханская область – 4,4%.

При этом эксперты отмечают, что снижение зарплат приводит к росту криминогенной обстановки в разных регионах страны. Согласно анализу ситуацию, значительная часть преступлений была совершена из-за экономического фактора. При этом было отмечено, что окончательные выводы на эту тему можно будет делать на основании анализа данных за весь 2019 год.

Напомним, ранее Росстат называл регионы России, имеющие самые высокие темпы роста заработной платы. В 2019 году в тройке лидеров оказались Республика Тыва, Севастополь и Костромская область.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:04

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