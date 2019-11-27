Год Нисанов и Зарах Илиев объявили о завершении реконструкции старейшего автовокзала столицы
Бизнесмены откроют ультрасовременный комплекс «Щелковский» в первом квартале 2020 года. Новый ТПУ «Щелковский» уже окрестили уникальным транспортным хабом, не имеющим аналогов в Европе. Здесь необычно все – перрон на верхнем ярусе комплекса, гигантские часы, украшающие фасад. Чем еще нас удивят инвесторы?
Многофункциональность как тренд современностиАвтовокзал «Щелковский», построенный в Восточном округе Москвы в начале 1970-х, был закрыт на реконструкцию два года назад. Сооружение за продолжительный период своего существования морально и архитектурно устарело. Не отвечала современным требованиям и система безопасности.
Реконструкцией и глобальной модернизацией транспортно-пересадочного узла занялась группа компаний «Киевская площадь», принадлежащая бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву. На месте обветшавшего строения было решено возвести большой многофункциональный комплекс, объединяющий автовокзал и торгово-развлекательный центр с кафе и ресторанами.
Многие проекты «Киевской площади» отличаются масштабностью и новаторством. «Щелковский» не стал исключением. Здание-«корабль» волнообразной формы с девятиметровыми часами на фасаде облицовано алюминиевыми пластинами. Над современным обликом объекта работали дизайнеры международного архитектурного бюро Global Architecture Development. Площадь ТПУ превышает 150 тысяч кв. м. Комплекс имеет 11 этажей. Пять из них – подземные.
Наземную часть объекта планируется отвести под зону ритейла, досуга и фуд-корт. В новом «Щелковском» будет работать восьмизальный кинотеатр на 930 мест и фитнес-центр с бассейном. Площадку в 2300 кв. м займет семейный парк активного отдыха.
О старом здании москвичам будет напоминать лишь мозаичное панно работы советского художника Юрия Королева. Год Нисанов и Зарах Илиев во всех своих проектах отдают дань истории города, бережно сохраняя бесценные частички уходящей эпохи. Так, мозаика размером в 300 кв. м была перемещена в новое строение. Как память о старейшем автовокзале Москвы.
Перрон на крышеСогласно проекту сам автовокзал будет располагаться на первом и шестом этажах комплекса. Здесь появятся комнаты матери и ребенка, место для отдыха водителей, визовый центр и справочные терминалы.
Перрон же «поднимут» на крышу. Автобусы будут подъезжать к платформам по спиралевидному подъему — как на многоуровневых парковках. Таким образом, решится проблема с разделением транспортных и пешеходных потоков, а также снизится транспортная нагрузка на прилегающую к комплексу территорию и Щелковское шоссе.
Современный снаружи и комфортный внутри «Щелковский» отвечает всем требованиям безопасности. Проектировщики предусмотрели технические приспособления, которые в случае отказа тормозов при подъеме или спуске уберегут транспорт и пассажиров.
По предварительным прогнозам, автовокзал сможет обслуживать свыше 1,5 тыс. рейсов по междугородним и международным направлениям. Пассажиропоток возрастет вдвое – до 30 тыс. человек в сутки.
В виду высокой социальной значимости проекта на всех этапах своей реализации он находится под контролем столичных властей.
Планы на будущее
«Щелковский» не станет единственным ТПУ, построенным холдингом Нисанова и Илиева. Так в 2019 году активы холдинга «Киевская площадь» пополнил еще один транспортно-пересадочный узел – «Нагатинская». На его месте появится многофункциональный торговый центр с офисами, паркингом и сопутствующей инфраструктурой, который объединит станцию метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии, железнодорожную платформу «Нижние Котлы» Павелецкого направления и маршруты наземного транспорта на Варшавском шоссе. Общая площадь объекта превысит 220 тысяч кв. м.
Опыт группы компаний «Киевская площадь» по интеграции городской инфраструктуры в новые многофункциональные комплексы, уже берется на вооружение другими инвесторами. Общий вклад всех девелоперов в строительство коммерческой недвижимости в составе ТПУ Москвы на сегодняшний день составляет 1,7 млрд рублей.
По материалам Вести.ру
Многофункциональность как тренд современностиАвтовокзал «Щелковский», построенный в Восточном округе Москвы в начале 1970-х, был закрыт на реконструкцию два года назад. Сооружение за продолжительный период своего существования морально и архитектурно устарело. Не отвечала современным требованиям и система безопасности.
Реконструкцией и глобальной модернизацией транспортно-пересадочного узла занялась группа компаний «Киевская площадь», принадлежащая бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву. На месте обветшавшего строения было решено возвести большой многофункциональный комплекс, объединяющий автовокзал и торгово-развлекательный центр с кафе и ресторанами.
Многие проекты «Киевской площади» отличаются масштабностью и новаторством. «Щелковский» не стал исключением. Здание-«корабль» волнообразной формы с девятиметровыми часами на фасаде облицовано алюминиевыми пластинами. Над современным обликом объекта работали дизайнеры международного архитектурного бюро Global Architecture Development. Площадь ТПУ превышает 150 тысяч кв. м. Комплекс имеет 11 этажей. Пять из них – подземные.
Наземную часть объекта планируется отвести под зону ритейла, досуга и фуд-корт. В новом «Щелковском» будет работать восьмизальный кинотеатр на 930 мест и фитнес-центр с бассейном. Площадку в 2300 кв. м займет семейный парк активного отдыха.
О старом здании москвичам будет напоминать лишь мозаичное панно работы советского художника Юрия Королева. Год Нисанов и Зарах Илиев во всех своих проектах отдают дань истории города, бережно сохраняя бесценные частички уходящей эпохи. Так, мозаика размером в 300 кв. м была перемещена в новое строение. Как память о старейшем автовокзале Москвы.
Перрон на крышеСогласно проекту сам автовокзал будет располагаться на первом и шестом этажах комплекса. Здесь появятся комнаты матери и ребенка, место для отдыха водителей, визовый центр и справочные терминалы.
Перрон же «поднимут» на крышу. Автобусы будут подъезжать к платформам по спиралевидному подъему — как на многоуровневых парковках. Таким образом, решится проблема с разделением транспортных и пешеходных потоков, а также снизится транспортная нагрузка на прилегающую к комплексу территорию и Щелковское шоссе.
Современный снаружи и комфортный внутри «Щелковский» отвечает всем требованиям безопасности. Проектировщики предусмотрели технические приспособления, которые в случае отказа тормозов при подъеме или спуске уберегут транспорт и пассажиров.
По предварительным прогнозам, автовокзал сможет обслуживать свыше 1,5 тыс. рейсов по междугородним и международным направлениям. Пассажиропоток возрастет вдвое – до 30 тыс. человек в сутки.
В виду высокой социальной значимости проекта на всех этапах своей реализации он находится под контролем столичных властей.
Планы на будущее
«Щелковский» не станет единственным ТПУ, построенным холдингом Нисанова и Илиева. Так в 2019 году активы холдинга «Киевская площадь» пополнил еще один транспортно-пересадочный узел – «Нагатинская». На его месте появится многофункциональный торговый центр с офисами, паркингом и сопутствующей инфраструктурой, который объединит станцию метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии, железнодорожную платформу «Нижние Котлы» Павелецкого направления и маршруты наземного транспорта на Варшавском шоссе. Общая площадь объекта превысит 220 тысяч кв. м.
Опыт группы компаний «Киевская площадь» по интеграции городской инфраструктуры в новые многофункциональные комплексы, уже берется на вооружение другими инвесторами. Общий вклад всех девелоперов в строительство коммерческой недвижимости в составе ТПУ Москвы на сегодняшний день составляет 1,7 млрд рублей.
По материалам Вести.ру
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:38