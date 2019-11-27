В России появился ГОСТ для классических автомобилей





Отмечается, что соответствующая инициатива поступила из комитета классических автомобилей при Российской автомобильной федерации. Что же касается разработки принятого ГОСТа, то этим вопросом занимался государственный научный центр при НАМИ. По данными агентства, официально документ должен вступить в силу с 1 марта следующего года. Как отмечают представители комитета, ставшего инициатором введения ГОСТа, новым стандартом устанавливаются конкретные критерии, которые позволяют определить классический или раритетный автомобиль. К примеру, принимается во внимание экстерьер, интерьер, внешнее состояние транспортного средства, состояние его двигателя вместе со всеми остальными узлами и агрегатами.Стандартом также предусматривается определение экспертов, которым будет доверено проведение проверки на предмет соответствия автомобилей-кандидатов на звание классических или раритетных всем установленным критериям. Отмечается, что новый документ поможет в выработке общих правил для оценки автомобильной классики, чтобы впоследствии для таких транспортных средств можно было ввести отличные от прочих участников трафика государственные номера, а также правила движения на дорогах общего пользования. Для коллекционеров и любителям старины, отмечают в комитете, подобное нововведение будет полезным, поскольку заметно упростит процесс регистрации автомобилей и их последующей эксплуатации.