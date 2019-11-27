АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

В России появился ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Такие данные приводятся в публикации агентства РБК со ссылкой на конкретный документ.

Отмечается, что соответствующая инициатива поступила из комитета классических автомобилей при Российской автомобильной федерации. Что же касается разработки принятого ГОСТа, то этим вопросом занимался государственный научный центр при НАМИ. По данными агентства, официально документ должен вступить в силу с 1 марта следующего года. Как отмечают представители комитета, ставшего инициатором введения ГОСТа, новым стандартом устанавливаются конкретные критерии, которые позволяют определить классический или раритетный автомобиль. К примеру, принимается во внимание экстерьер, интерьер, внешнее состояние транспортного средства, состояние его двигателя вместе со всеми остальными узлами и агрегатами.

Стандартом также предусматривается определение экспертов, которым будет доверено проведение проверки на предмет соответствия автомобилей-кандидатов на звание классических или раритетных всем установленным критериям. Отмечается, что новый документ поможет в выработке общих правил для оценки автомобильной классики, чтобы впоследствии для таких транспортных средств можно было ввести отличные от прочих участников трафика государственные номера, а также правила движения на дорогах общего пользования. Для коллекционеров и любителям старины, отмечают в комитете, подобное нововведение будет полезным, поскольку заметно упростит процесс регистрации автомобилей и их последующей эксплуатации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВВС назвала ТОП-100 фильмов, снятых…
Девочка с аномально тонкими ногами озадачила пользователей…
«При чем здесь я?»: Прохор Шаляпин равнодушен к ревности…
В России появился ГОСТ для классических…
Компания Tesla разрабатывает лазерные…
Год Нисанов и Зарах Илиев объявили о завершении реконструкции старейшего автовокзала…
Фанат Прохора Шаляпина решился на смелый поступок ради любви к…
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство в 2020…
Сын Софии Ротару вмешался в скандал с травлей…
Актер Годфри Гао внезапно умер на съемках реалити-шоу в…
Первый "неубиваемый" 5G-смартфон получит очень быструю…
Россия вошла в ТОП-5 стран по количеству золотых…
«Делать больше нечего?»: Директор Ирины Аллегровой обругал журналистов из-за вопроса об отмененных…
Водителей Москвы предупредили о непогоде и…
Назван помогающий избавиться от жира на животе…
Названа стоимость долгожданного смартфона Redmi…
«Ему всегда было мало одной подруги»: Журналисты нашли в Москве экс-любовницу Тилля…
Ученые назвали продукты, которые лучше всего помогают при…
Экспертный клуб Иркутска обсудил перспективы развития малого и среднего…
Анастасия Ивлеева против Регины Тодоренко: Ида Галич выяснила, кто из звездных блогеров…
Появились изображения первого телевизора…
Владимир Пресняков-старший назвал имя артиста, достойного представить Россию на…
Эксперты назвали меры господдержки, которые спасут российский…
Участник "Дома-2" Даниил Сахнов расплакался, узнав о разлуке с Татьяной…
Нобелевский лауреат оценил вероятность глобального…
Анна Семенович откровенно расскажет, кто «заставляет ее рыдать по…
В Китае мужчина мог взорваться из-за проглоченной…
Ведущий "Дома-2" Владислав Кадони рассказал о новых правилах, которые будут в финале конкурса "Человек…
Родителям Димы Билана запрещено навещать его без…
Смартфоны iPhone будут собирать не только в Китае, но и в…
Экс-участники "Дома-2" Тигран и Юля Салибековы обрили младшего сына…
В Сети появились первые фото нового Kia…
"Гомосексуализм – это не гомосексуальность!": Мужчины нетрадиционной ориентации засмеяли…
Археологи нашли в Москве за 2019 год более 10 тысяч…
«Они как люди»: Юрий Куклачев рассказал, почему россияне предпочитают заводить…
Сын Никаса Сафронова застрял в туалете на авиарейсе…
Журналисты сравнили поддельные AirPods Pro с…
Майкл Б. Джордан может стать новым…
Аналитики предсказывают рост рынка смартфонов из-за продвижения…
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина завела роман с многодетным…
Просмотреть все новости