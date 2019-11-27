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Компания Tesla разрабатывает лазерные «дворники»

Компания Tesla создаёт лазерные «дворники» для своих электрокаров. Инновационная технология станет использовать принципиально новый способ удаления грязи с лобового стекла транспортного средства.
Компания Tesla разрабатывает лазерные «дворники»

Фирозе Далал выступил инициатором для создания необычного механизма «дворников». Система управления будет заниматься автонастройкой лазерного излучения, тогда как электронное оборудование в форме датчиков обеспечит уровень загрязнения стёкол, а также зеркал в салоне транспортного средства. Инженеры Tesla на сегодня не раскрывают особенности работы в условиях выпадения осадков. Возможно, лазерное удаление влаги и пыли станет совмещаться с классическими щётками.

Компания Tesla производит электрокары и выступает за идею использования экологически безопасных авто. В 2004-м Илон Маск инвестировал в развитие производства $7,5 млн, после чего получил место среди основателей бренда.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:40

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