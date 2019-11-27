Россия вошла в ТОП-5 стран по количеству золотых запасов
Россия заняла высокое место в списке стран-лидеров по количеству запасов золота. Благодаря активной скупке золотых слитков стране удалось войти в ТОП-5 рейтинга, обойдя по этому показателю одну из крупнейших экономик мира – Китай.
На первом месте в рейтинге стран по количеству «физического» золота в хранилищах, как сообщает издание «ПолитЭксперт», занимают Соединенные Штаты. В распоряжении Вашингтона на данный момент имеет 8 133,5 тонн золота. Причем, США лидируют с большим отрывом от ближайших конкурентов. Даже страны, занимающие 2 и 3 строчки рейтинга, суммарно имеют меньше золота. На второй позиции находится Германия, золотые запасы которой оцениваются в 3 369,7 тонн, далее следует «бронзовый призер», Италия – 2 451,8 тонн золота. К слову, будущее золотых запасов Италии сейчас находится под большим вопросом из-за популистов, предлагающих отобрать у Центробанка страны все запасы драгоценного металла и передать его в собственность итальянской общественности. Далее следует Франция. Париж совсем немного отстал от Рима и имеет в своем распоряжении 2 436 тонн золота.
Что же касается России, то ее Центральный Банк на данный момент располагает 2 150,5 тоннами драгоценного металла, что удалось достичь благодаря активным закупкам золота, которые велись в течение последнего года. Активность регулятора оказалась настолько эффективной, что страна обогнала по этому показателю Китай, который, по некоторым данным, имеет в своих запасах чуть более 1 900 тонн этого металла.
На первом месте в рейтинге стран по количеству «физического» золота в хранилищах, как сообщает издание «ПолитЭксперт», занимают Соединенные Штаты. В распоряжении Вашингтона на данный момент имеет 8 133,5 тонн золота. Причем, США лидируют с большим отрывом от ближайших конкурентов. Даже страны, занимающие 2 и 3 строчки рейтинга, суммарно имеют меньше золота. На второй позиции находится Германия, золотые запасы которой оцениваются в 3 369,7 тонн, далее следует «бронзовый призер», Италия – 2 451,8 тонн золота. К слову, будущее золотых запасов Италии сейчас находится под большим вопросом из-за популистов, предлагающих отобрать у Центробанка страны все запасы драгоценного металла и передать его в собственность итальянской общественности. Далее следует Франция. Париж совсем немного отстал от Рима и имеет в своем распоряжении 2 436 тонн золота.
Что же касается России, то ее Центральный Банк на данный момент располагает 2 150,5 тоннами драгоценного металла, что удалось достичь благодаря активным закупкам золота, которые велись в течение последнего года. Активность регулятора оказалась настолько эффективной, что страна обогнала по этому показателю Китай, который, по некоторым данным, имеет в своих запасах чуть более 1 900 тонн этого металла.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:41