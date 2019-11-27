Водителей Москвы предупредили о непогоде и гололедице





Что касается тех водителей, которые до сих пор не «переобули» свои машины, сменив летнюю резину на зимнюю, эксперты настоятельно рекомендуют им сделать это – ради собственной безопасности. Из-за испортившейся погоды и гололедицы дорожная ситуация в Москве в ночь на 28 ноября усугубится. Если перенести поездку на другое время не получается, нужно, находясь за рулём, быть особо бдительным и неукоснительно придерживаться ПДД, резко не тормозить и не перестраиваться, соблюдая безопасную дистанцию. Парковать машины нужно подальше от деревьев и различных конструкций, так как на них может образоваться наледь, предупредили сотрудники ЦОДД.Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на четверг возможны снежные осадки и ледяной дождь, причём такая погода может сохраниться и на протяжении всего последующего дня. Ожидается падение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию, и это чревато образованием гололедицы как на проезжей части, так и на тротуарах, а потому осторожными нужно быть также пешеходам, чтобы минимизировать риск падений и травмирования.