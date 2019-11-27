Водителей Москвы предупредили о непогоде и гололедице
Сотрудники Центра организации дорожного движения подмосковного правительства (ЦОДД) предупредили водителей Москвы об ожидающейся в ночь со среды на четверг, 28 ноября, непогоде и гололедице. Автомобилистам порекомендовали воздержаться в это время от поездок, если имеется возможность их перенести.
Что касается тех водителей, которые до сих пор не «переобули» свои машины, сменив летнюю резину на зимнюю, эксперты настоятельно рекомендуют им сделать это – ради собственной безопасности. Из-за испортившейся погоды и гололедицы дорожная ситуация в Москве в ночь на 28 ноября усугубится. Если перенести поездку на другое время не получается, нужно, находясь за рулём, быть особо бдительным и неукоснительно придерживаться ПДД, резко не тормозить и не перестраиваться, соблюдая безопасную дистанцию. Парковать машины нужно подальше от деревьев и различных конструкций, так как на них может образоваться наледь, предупредили сотрудники ЦОДД.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на четверг возможны снежные осадки и ледяной дождь, причём такая погода может сохраниться и на протяжении всего последующего дня. Ожидается падение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию, и это чревато образованием гололедицы как на проезжей части, так и на тротуарах, а потому осторожными нужно быть также пешеходам, чтобы минимизировать риск падений и травмирования.
Что касается тех водителей, которые до сих пор не «переобули» свои машины, сменив летнюю резину на зимнюю, эксперты настоятельно рекомендуют им сделать это – ради собственной безопасности. Из-за испортившейся погоды и гололедицы дорожная ситуация в Москве в ночь на 28 ноября усугубится. Если перенести поездку на другое время не получается, нужно, находясь за рулём, быть особо бдительным и неукоснительно придерживаться ПДД, резко не тормозить и не перестраиваться, соблюдая безопасную дистанцию. Парковать машины нужно подальше от деревьев и различных конструкций, так как на них может образоваться наледь, предупредили сотрудники ЦОДД.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на четверг возможны снежные осадки и ледяной дождь, причём такая погода может сохраниться и на протяжении всего последующего дня. Ожидается падение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию, и это чревато образованием гололедицы как на проезжей части, так и на тротуарах, а потому осторожными нужно быть также пешеходам, чтобы минимизировать риск падений и травмирования.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:24