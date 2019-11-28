Электромобили марки Lincoln будут созданы на платформе Rivian





В соответствии с начальным планом американская компания готовилась создать на базе платформы Rivian одну либо несколько моделей авто. Как выяснилось теперь, тележка станет применяться электрокарами марки Lincoln. Их появление на рынке состоится в следующие 3-4 года. Начало серийной сборки электрокаров Rivian намечено на второе полугодие 2020-го.Откроет производственную линейку пикап R1T, после чего в 2021-м ассортимент будет расширен за счет выпуска внедорожника модели R1S. В качестве базы используется «платформа-скейтборд», обеспечивающая плотную компоновку технологических узлов. Она имеет весьма низкий центр тяжести. В соответствии с данными Reuters, электрокары будут выпущены в корпусе компакт-кросса в 2022-м. Более крупная версия авто появится в 2023 году.Электрокары ориентированы на рынки КНР и США, однако сведений о месте сборки транспортных средств на сегодня нет. Проект получил внутренний идентификатор U787, описывающий электрокроссоверы от марки Lincoln. Они никак не связаны с моделью Mustang Mach-E и пикапом из F-серии, но не исключается использование платформы от Rivian для сборки иных продуктов концерна.