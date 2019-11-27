Нобелевский лауреат оценил вероятность глобального кризиса
Опасения о том, что мировая экономика в скором времени погрузится в состояние глобального кризиса, на данный момент являются беспочвенными. Такое мнение высказал известный американский экономист, нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
По утверждению специалиста, он пока не видит никаких предпосылок приближения кризиса в мировой экономике. Он, как и большинство других опытных экономистов, отмечает лишь замедление некоторых мировых экономик. «К примеру, в США темпы экономического роста составляют 1,9%. Определенное снижение показателей наблюдается и в экономике КНР, но даже при этом 5-7% ежегодного роста ВВП, которые демонстрирует эта страна, намного лучше нулевых показателей», - подчеркивает экономист.
Кроме всего прочего, уверен Стиглиц, на состоянии глобальной экономики заметно отражается затяжная торговая война, которую устроили Китай и США. Самое главное последствие этого противостояния заключается в том, что оно ведет к серьезной неопределенности и тормозит ряд важных процессов.
По утверждению специалиста, он пока не видит никаких предпосылок приближения кризиса в мировой экономике. Он, как и большинство других опытных экономистов, отмечает лишь замедление некоторых мировых экономик. «К примеру, в США темпы экономического роста составляют 1,9%. Определенное снижение показателей наблюдается и в экономике КНР, но даже при этом 5-7% ежегодного роста ВВП, которые демонстрирует эта страна, намного лучше нулевых показателей», - подчеркивает экономист.
Кроме всего прочего, уверен Стиглиц, на состоянии глобальной экономики заметно отражается затяжная торговая война, которую устроили Китай и США. Самое главное последствие этого противостояния заключается в том, что оно ведет к серьезной неопределенности и тормозит ряд важных процессов.
Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:22