Нобелевский лауреат оценил вероятность глобального кризиса





По утверждению специалиста, он пока не видит никаких предпосылок приближения кризиса в мировой экономике. Он, как и большинство других опытных экономистов, отмечает лишь замедление некоторых мировых экономик., - подчеркивает экономист.Кроме всего прочего, уверен Стиглиц, на состоянии глобальной экономики заметно отражается затяжная торговая война, которую устроили Китай и США. Самое главное последствие этого противостояния заключается в том, что оно ведет к серьезной неопределенности и тормозит ряд важных процессов.