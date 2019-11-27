Эксперты назвали меры господдержки, которые спасут российский авторынок





По словам экспертов, в числе действенных мер могут оказаться программы наподобие «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», которые уже успели продемонстрировать свою эффективность в нынешнем году. Проблема лишь в том, что их действие распространялось на конкретный спектр автомобилей с ценой не более 1 000 000 рублей, да и воспользоваться их преимуществами могла лишь ограниченная категория потенциальных покупателей. В результате этой меры оказалось недостаточно для выведения рынка страны в рост. Хотя, признают специалисты, если бы этих и похожих мер не было бы вообще, падение отечественного автомобильного рынке началось бы еще раньше. Также в экспертной среде считают, что помочь росту могли бы кредиты без первоначальных взносов, увеличение лимита стоимости машин, принимающих участие в разного рода программах субсидирования, а также предоставление гражданам возможности воспользоваться для покупки автомобилями средствами, полученными в рамках программы Материнский капитал.Есть среди специалистов и те, кто уверен, что автомобильный рынок страны вполне способен вернуться к росту и без государственного участия в процессе. Для этого, убеждены эксперты, нужно лишь добиться улучшения финансовой стабильности покупателей.