В Китае мужчина мог взорваться из-за проглоченной зажигалки





Врачам на северо-востоке Китая пришлось вытаскивать зажигалку из желудка мужчины после того, как он проглотил её на спор во время распития спиртных напитков. 25-летний мужчина из города Шэньян провинции Ляонин пришел к медикам из-за того, что через три дня после инцидента у него начались невыносимые боли в животе. Мужчина также сказал персоналу, что выход объекта из тела произошел естественным путем, поэтому не чувствовал необходимости обращаться за помощью.Эксперты заметили запах газа в дыхании мужчины и с помощью гастроскопа обнаружили, что корпус зажигалки сломалася. Объект был окружен желудочной жидкостью, а части слизистой оболочки пациента были повреждены. Отмечалось также большое количество язв. Доктора сообщают, что поскольку в его организме присутствовали легковоспламеняющиеся газы, то если бы пациент столкнулся с открытым огнем, это убило бы его в результате взрыва. Хирурги немедленно организовали экстренную операцию для мужчины, что привело к успешному удалению зажигалки. Теперь здоровью и жизни молодого китайца ничего не угрожает.