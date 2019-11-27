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В Сети появились первые фото нового Kia Sorento

Дебюта Kia Sorento ожидает множество автолюбителей, поскольку внедорожник представляет собой 4-ое поколение известной модели. Новый SUV теперь можно оценить по первым фото, которые появились в Сети.

Kia Sorento 2020 недавно была замечена на тестовом пробеге в Южной Корее. Согласно зарубежным источникам, новый кроссовер будет предлагаться в вариантах Hybrid и Plug-in Hybrid. Кроме того, этот трехрядный внедорожник можно будет купить в комплектации с электрическим топливным элемента по более высокой цене. Ожидается, что новое поколение Sorento получит на выбор: бензиновые 2,4-литровый атмосферный и 2-литровый турбированный двигатели, а также 2,2-литровый дизельный агрегат и 2-литровый "гибрид". Самой продвинутой версией является 3,8-литровый двигатель V6 мощностью 291 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В её комплект также входят системы переднего или полного привода.

Kia обещает применить в новинке технологии Hyundai-Kia, в том числе оснастят её солнечными панелями на крыше. Тщательно замаскированный, его кузов все еще можно распознать на фотографиях, поскольку он имеет "агрессивную" решетку радиотара, типичную для корейского автомобиля. Модель имеет много угловатых линий в дизайне вместо гладких и округлых текущей версии, тем самым помогая внедорожнику стать более "мощным" и современным. Среди других особенностей перечислялись информационно-развлекательный центр, зарядная станция для телефонов и поддержкаBluetooth. Предлагаемые технологии помощи водителю включают в себя интеллектуальный круиз-контроль с Stop & Go, помощь во время движения на полосе, предупреждение о машинах сзади и парктроник. Новое поколение Kia Sorento поступит в продажу с начала 2020 года.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:34

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