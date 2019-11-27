В центре Москвы найдены останки шестерых человек
Останки не менее чем шестерых человек были найдены рабочими при проведении земляных работ в самом центре Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на неназванные источники в столичных органах правопорядка.
Отмечается, что эта находка была сделана в минувший вторник, 26 ноября. «Во время проведения работ по раскопке траншеи в районе Средней Калитниковской улицы, рабочие на глубине около метра наткнулись на более чем девять десятков фрагментов костей человека. По предварительной оценке останки могут принадлежать шести разным людям», - приводит агентство слова своего собеседника.
Также сообщается, что позднее все обнаруженные останки было решено направить в морг, где экспертам предстоит установить хотя бы половую принадлежность умерших. Кроме того, экспертиза должна помочь уточнить причины и давность смерти всех шестерых. Кроме того, по факту обнаружения останков сотрудники органов следствия проводят соответствующую проверку.
Отмечается, что эта находка была сделана в минувший вторник, 26 ноября. «Во время проведения работ по раскопке траншеи в районе Средней Калитниковской улицы, рабочие на глубине около метра наткнулись на более чем девять десятков фрагментов костей человека. По предварительной оценке останки могут принадлежать шести разным людям», - приводит агентство слова своего собеседника.
Также сообщается, что позднее все обнаруженные останки было решено направить в морг, где экспертам предстоит установить хотя бы половую принадлежность умерших. Кроме того, экспертиза должна помочь уточнить причины и давность смерти всех шестерых. Кроме того, по факту обнаружения останков сотрудники органов следствия проводят соответствующую проверку.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:43