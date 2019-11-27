В центре Москвы найдены останки шестерых человек





Отмечается, что эта находка была сделана в минувший вторник, 26 ноября., - приводит агентство слова своего собеседника.Также сообщается, что позднее все обнаруженные останки было решено направить в морг, где экспертам предстоит установить хотя бы половую принадлежность умерших. Кроме того, экспертиза должна помочь уточнить причины и давность смерти всех шестерых. Кроме того, по факту обнаружения останков сотрудники органов следствия проводят соответствующую проверку.