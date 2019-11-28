Китайская марка Lifan может прекратить свое существование





В нынешнем году производство автомобилей Lifan на заводах компании в Поднебесной прекратилось полностью. Причем до сих пор никто не может сказать точно, сумеет ли руководство марки снова запустить свои конвейеры. Плачевная ситуация подтверждается и в обновленной статистики ассоциации автопроизводителей КНР, согласно которой в сентябре 2019 года было продано всего 123 автомобиля Lifan, а месяцем позднее – только 6 экземпляров. Не намного лучше выглядит ситуация на российском рынке, где автомобили Lifan считались самыми популярными из всех представителей китайского автопрома. Сейчас российские дилеры компании продают лишь остатки из собственных запасов.Примечательно, что совсем недавно компания анонсировала возобновление продаж популярного кроссовера Lifan Х70 в России, но позднее выяснилось, что речь идет о поставке из последней партии машин, которые были собраны еще до прекращения работы предприятия компании в китайском Чунцине. Не исключено, что в обозримом будущем марка вообще прекратит свое существование. Кроме того, в непростой ситуации оказались еще два китайских автомобильных бренда, чьи модели знакомы российским покупателям – это Brilliance и Haima.