Sony выпустит смартфоны, камеры которых не уступают профессиональным





Камеры для смартфонов стали действительно хорошими в последние годы, но для серьезных фотографов даже лучшие из них не могут заменить полноценную цифровую камеру. Теперь компания Sony хочет это изменить. Высококачественные объективы являются не совсем дешевой аппаратурой. Поэтому, при более низкой цене телефонов, выбор в скором времени станет очевидным, говорят японские разработчики. В ходе пресс-конференции в КНР, компания рассказала о своих планах для будущих флагманов.По словам главы подразделения по решениям в области обработки изображений, камеры смартфонов от Sony, вполне возможно приблизятся по качеству к зеркальным фотоаппаратам. Хотя сейчас популярными являются 48-мегапиксельные датчики, компания постепенно будет внедрять на рынок сенсоры с 64 и 108 Мп. Руководители фирмы сообщают, что оптические элементы Sony IMX смогут поддерживать скоростную фокусировку и улучшенный HDR, при этом предоставляя возможность получать хорошие снимки даже в условиях плохого освещения.