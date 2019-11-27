Обновленный Porsche 911 Targa проходит испытания в Арктике
Компания Porsche вывела обновленную модель спорткара 911 Targa на дорожные испытания. Впрочем, место, где этот экземпляр был замечен на тестах, сложно назвать подходящим для модели со съемной крышей. Новинка гоняет в Арктике.
Как бы там ни было, но обновленную версию Porsche 911 Targa действительно заметили во время тестов в Арктике. Впрочем, учитывая вес большинства моделей 911-ой серии и заднеприводную компоновку, можно предположить, что автомобиль чувствует себя на заснеженных дорогах довольно уверенно. Впрочем, эксперты ожидают, что новый Porsche 911 Targa будет выпущен в полноприводной версии, хотя тестируемый экземпляр, скорее всего, все же выполнен в классической модификации. Кроме того, уже сейчас вокруг этой новинки ходит немало слухов. К примеру, ранее сообщалось, что автомобиль получит турбированный двигатель из линейки 911 Carrera, теперь же появились данные о том, что автомобиль получит и особую заряженную модификацию Turbo.
Если все эти слухи окажутся правдой, то свет увидит сразу несколько модификаций Porsche 911 Targa с разными вариантами силовых установок, мощность которых будет колебаться в диапазоне 379-600 лошадиных сил.
Как бы там ни было, но обновленную версию Porsche 911 Targa действительно заметили во время тестов в Арктике. Впрочем, учитывая вес большинства моделей 911-ой серии и заднеприводную компоновку, можно предположить, что автомобиль чувствует себя на заснеженных дорогах довольно уверенно. Впрочем, эксперты ожидают, что новый Porsche 911 Targa будет выпущен в полноприводной версии, хотя тестируемый экземпляр, скорее всего, все же выполнен в классической модификации. Кроме того, уже сейчас вокруг этой новинки ходит немало слухов. К примеру, ранее сообщалось, что автомобиль получит турбированный двигатель из линейки 911 Carrera, теперь же появились данные о том, что автомобиль получит и особую заряженную модификацию Turbo.
Если все эти слухи окажутся правдой, то свет увидит сразу несколько модификаций Porsche 911 Targa с разными вариантами силовых установок, мощность которых будет колебаться в диапазоне 379-600 лошадиных сил.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:54