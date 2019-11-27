Дискета с автографом Стива Джобса оценена в полмиллиона рублей



Signed Steve Jobs Macintosh floppy disk up for auction — the perfect $7500 stocking stuffer https://t.co/c3ak3CX6aX by @michaelpotuck — 9to5Mac.com (@9to5mac) 26 ноября 2019 г.

В 1990-е годы 3,5-дюймовые дискеты являлись наиболее востребованными носителями информации, а потому хотя сегодня они и могут характеризоваться как раритет, особой ценности, в том числе и «музейной», они не представляют. Однако всё кардинальным образом может изменить автограф какого-нибудь знаменитого человека – в данном случае Стива Джобса, считающегося одним из пионеров эры информационных технологий. Сооснователь корпорации Apple подписал своей рукой дискету – и её цена взлетела до 7,5 тысячи долларов, что по нынешнему курсу составляет порядка полмиллиона рублей.Стоит понимать, что цена данного сменного носителя информации с автографом Стива Джобса – стартовая, и в ходе торгов она может увеличиться.