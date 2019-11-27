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Валентина Матвиенко призвала существенно снизить налоги для малого и среднего бизнеса в России

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Ивановна Матвиенко призвала к «значительному» снижению налогов для представителей среднего и малого бизнеса страны. «Бизнес нуждается в значительном снижении фискальной нагрузки», - подчеркнула она.
Валентина Матвиенко призвала существенно снизить налоги для малого и среднего бизнеса в России

По словам председателя Совета Федерации, принятие предложенных ею мер позволит дать импульс для развития среднего и малого сегментов предпринимательства в стране. При этом она подчеркивает, что снижение налоговой нагрузки позволит создать более благоприятные условия для большинства других предпринимателей различного уровня, прежде всего, за счет улучшения инвестиционного климата. Это заявление сенатора прозвучало в эфире одного из федеральных телеканалов.

Примечательно, что ранее журналисты авторитетного британского издания Financial Times высказали свое восхищение действующей в России налоговой системой. Авторы материала, к примеру, лестно отозвались о начатой еще в 2017 году кассовой реформе.

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Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:51

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