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Nissan и Dongfeng презентовали совместный внедорожник Venucia Star

Nissan и Dongfeng решили удивить автолюбителей совместной работой над новым SUV. Внедорожник Venucia Star презентовали на автомобильном салоне в китайском Гуанчжоу.

Nissan & Dongfeng представили широкой публике свою новейшую модель Venucia, которую разработали в совместном проекте. Внедорожник дебютировал на проходящей в Китае автовыставке Auto Guangzhou. Этот концепт-кар представляет новую модульную архитектуру, которую будут использовать другие автомобили марки Venucia в будущем. Серийная машина основана на концепции Venucia The V, но имеет более боковые зеркала и двери в традиционном форм-фактере, также оснащенная простыми юбками сбоку и передним бампером.

Работу китайского кроссовера обеспечивает передовой 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом при поддержке электрической силовой установки на 48 вольт. Бренды до сих пор не раскрыли подробностей о технических характеристиках автомобиля или его интерьере. Скорее всего, спецификацию опубликуют после официального выхода модели в продажу в начале 2020 года. Тогда же должны сообщить и стоимость SUV для местного и глобального рынка.

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Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:19

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