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Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства электромобилей

Немецкая компания Audi объявила о планах по сокращению в течение ближайших лет более 10% своих сотрудников на двух предприятиях в родной Германии. Всего до 2025 года руководство производителя из Ингольштадта планирует уволить 9500 работников ради инвестиций в разработку и выпуск электромобилей.
Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства электромобилей

По некоторым данным, численность работников, которых планирует сократить руководство Audi, составляет примерно 10,6% от общего штата компании. При этом также отмечается, что грядущие сокращения позволят марке сэкономить в ближайшее десятилетие порядка 6 миллиардов евро, которые будут направлены на цифровизацию и инвестиции в разработку инновационных технологий, направленных на проектировку и серийный выпуск электромобилей. На первых этапах сокращать рабочие места в компании планируют за счет тех сотрудников, которые согласятся покинуть свои рабочие места добровольно, а также благодаря реализации программы выхода на досрочную пенсию. При этом в Audi подчеркивают, что всем остальным сотрудникам будут предоставлены гарантии сохранения рабочих мест до конца 2029 года.

Примечательно, что вместе с увольнениями компания планирует также создать около 2 тысяч новых рабочих мест в других сферах деятельности, в основном, в области цифровизации и электрического транспорта.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:16

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