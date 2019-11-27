Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства электромобилей





По некоторым данным, численность работников, которых планирует сократить руководство Audi, составляет примерно 10,6% от общего штата компании. При этом также отмечается, что грядущие сокращения позволят марке сэкономить в ближайшее десятилетие порядка 6 миллиардов евро, которые будут направлены на цифровизацию и инвестиции в разработку инновационных технологий, направленных на проектировку и серийный выпуск электромобилей. На первых этапах сокращать рабочие места в компании планируют за счет тех сотрудников, которые согласятся покинуть свои рабочие места добровольно, а также благодаря реализации программы выхода на досрочную пенсию. При этом в Audi подчеркивают, что всем остальным сотрудникам будут предоставлены гарантии сохранения рабочих мест до конца 2029 года.Примечательно, что вместе с увольнениями компания планирует также создать около 2 тысяч новых рабочих мест в других сферах деятельности, в основном, в области цифровизации и электрического транспорта.