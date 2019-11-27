АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Модели АвтоВАЗа получат скидки в рамках "Черной пятницы"

О начале акции сообщает руководство отечественного автопроизводителя АвтоВАЗ. Теперь на протяжении трех дней будут действовать скидки на модели в рамках "Черной пятницы".

Представители корпорации АвтоВАЗ опубликовали обращение в официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Бренд сообщает о начале акции "Черная пятница", которая распространяется на фирменные автосалоны. Россияне смогут приобрести модели от автопроизводителя по скидке на протяжении трех дней: с 27 по 30 ноября. Специальное льготное предложение позволит клиентам стать владельцами даже самых топовых машин LADA по выгодной цене. Все же руководство не предоставило информации о проценте, который отнимется от общей стоимости.

Детальное исследование рыночных тенденций показали, что дилерские центры в России уже получили рекомендуемые прайс-листы. Их специалисты сообщают, что скидки могут достигать до 90 тысяч рублей. При этом самая выгодная сделка теперь стала доступной в серии LADA Largus. Продавцы отмечают, что в каждом салоне стоимость назначается в индивидуальном порядке при личной встрече с менеджерами АвтоВАЗа, что ограничивает возможность выделения точной суммы для всех автомобилей LADA.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валентина Матвиенко призвала существенно снизить налоги для малого и среднего бизнеса в…
«Не знаю, что происходит»: Гоген Солнцев прокомментировал снимки Екатерины Терешкович из…
Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о романах с миллионерами и своём…
Глава Honor рассказал, почему V30 с поддержкой 5G получился таким…
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами…
Звезда проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассталась с…
Nissan и Dongfeng презентовали совместный внедорожник Venucia…
Кинокритики назвали фильм, который получит "Оскар" в 2020…
Владимир Пресняков вспомнил, как шесть раз подряд пел «Стюардессу по имени Жанна» на…
Учёные назвали сигнализирующие о диабете проблемы с…
Андрей Разин: «От всей души хочу поздравить Серёжу Жукова с грандиознейшим успехом этого…
Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на…
Новый сервис Samsung превратит смартфоны компании в игровые…
Светлана Лобода анонсировала выход нового альбома «Sold…
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
Модели АвтоВАЗа получат скидки в рамках "Черной…
«Я сделал все, чтобы он остался»: Дмитрий Борисов высказался об отношениях с Андреем…
Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства…
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских…
Huawei представила в России беспроводные наушники FreeBuds…
«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом…
Астрономы рассказали, почему человечеству грозит…
Катрин Денев остаётся в больнице после…
Родители пытаются помирить ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову с…
Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить…
Дана Борисова отметила два с половиной года "трезвости и…
Треть россиян отказывается переходить на…
"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных…
Сбербанк упростил процедуру смены телефонного номера для получения уведомлений об операциях по…
Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со…
Владислав Резник увидел сына впервые за 20…
Honor представила новые ноутбуки серии MagicBook на процессорах от…
Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого…
Психологи назвали признаки «неправильных» друзей, от которых лучше…
Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище завалили…
Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах…
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную…
Эксперты рассказали, какие сладости нужно покупать детям на Новый…
Алика Смехова победила в номинации "Кино…
Xiaomi представила недорогую «умную» лампу с голосовым…
Просмотреть все новости