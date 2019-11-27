Модели АвтоВАЗа получат скидки в рамках "Черной пятницы"





О начале акции сообщает руководство отечественного автопроизводителя АвтоВАЗ. Теперь на протяжении трех дней будут действовать скидки на модели в рамках "Черной пятницы".Представители корпорации АвтоВАЗ опубликовали обращение в официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Бренд сообщает о начале акции "Черная пятница", которая распространяется на фирменные автосалоны. Россияне смогут приобрести модели от автопроизводителя по скидке на протяжении трех дней: с 27 по 30 ноября. Специальное льготное предложение позволит клиентам стать владельцами даже самых топовых машин LADA по выгодной цене. Все же руководство не предоставило информации о проценте, который отнимется от общей стоимости.Детальное исследование рыночных тенденций показали, что дилерские центры в России уже получили рекомендуемые прайс-листы. Их специалисты сообщают, что скидки могут достигать до 90 тысяч рублей. При этом самая выгодная сделка теперь стала доступной в серии LADA Largus. Продавцы отмечают, что в каждом салоне стоимость назначается в индивидуальном порядке при личной встрече с менеджерами АвтоВАЗа, что ограничивает возможность выделения точной суммы для всех автомобилей LADA.