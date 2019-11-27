Сбербанк упростил процедуру смены телефонного номера для получения уведомлений об операциях по карте





По словам Алексея Круглова, занимающего в Сбербанке должность директора дивизиона «Цифровая платформа» в блоке «Розничный бизнес», клиенты кредитно-финансовой организации в большинстве своём отслеживают растраты и зачисления в онлайн-режиме. «пояснил специалист.Новая функция пригодится именно тем клиентам Сбербанка, которые поменяли телефонный номер и хотят, чтобы на него приходили уведомления от финансово-кредитного учреждения.Сотрудники Сбербанка напомнили: когда человек меняет номер мобильного телефона, следует непременно уведомить об этом сам банк – к примеру, через соответствующую функцию в банкомате или в приложении. Принятием таких мер можно обезопасить себя от кибермошенников.