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Сбербанк упростил процедуру смены телефонного номера для получения уведомлений об операциях по карте

Отечественный финансовый конгломерат «Сбербанк России» упростил процедуру смены телефонного номера для получения клиентом уведомлений касательно операций по карте и иных событий. С введением новой функции его можно изменить не только через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» или в отделении финансово-кредитного учреждения, но также посредством банкомата.

По словам Алексея Круглова, занимающего в Сбербанке должность директора дивизиона «Цифровая платформа» в блоке «Розничный бизнес», клиенты кредитно-финансовой организации в большинстве своём отслеживают растраты и зачисления в онлайн-режиме. «Услугу уведомлений можно считать одной из наиболее востребованных в нашем банке, её используют десятки миллионов граждан. И возможность смены телефонного номера через банкомат станет очередным шагом к тому, чтобы клиентам Сбербанка было намного проще управлять уведомлениями именно там, где им делать это удобнее всего», – пояснил специалист.

Новая функция пригодится именно тем клиентам Сбербанка, которые поменяли телефонный номер и хотят, чтобы на него приходили уведомления от финансово-кредитного учреждения.

Сотрудники Сбербанка напомнили: когда человек меняет номер мобильного телефона, следует непременно уведомить об этом сам банк – к примеру, через соответствующую функцию в банкомате или в приложении. Принятием таких мер можно обезопасить себя от кибермошенников.

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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:47

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