«Жирная девочка»: Американку возмутило домашнее задание дочери





По словам Лоры Ли Льюис, которая и поделилась этим «возмутительным» заданием в социальных сетях, подобные изображения являются дискриминирующим., - делится своими наблюдениями американка. Более того, женщина отмечает, что она рассказала своей дочери о «бодишейминге» и дискриминации людей по их внешности, которая просто не укладывается в общепринятые стандарты красоты., - добавила она.Льюис также подчеркнула, что для изображения разницы между двумя этими понятиями авторы учебника могли бы выбрать животных или что-либо другое., - сетует женщина.