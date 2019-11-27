«Жирная девочка»: Американку возмутило домашнее задание дочери
В штате Кентукки (США) местная жительница возмутилась домашним заданием, которое выдали в школе ее маленькой дочери-первокласснице. Детям предлагалось выбрать из двух нарисованных девочек ту, которую можно назвать «жирной», обведя ее изображение.
По словам Лоры Ли Льюис, которая и поделилась этим «возмутительным» заданием в социальных сетях, подобные изображения являются дискриминирующим. «На одной из страниц учебника с заданиями написано слово жирный и приведены примеры двух изображений. На одном стройная девочка, на втором – пухлая», - делится своими наблюдениями американка. Более того, женщина отмечает, что она рассказала своей дочери о «бодишейминге» и дискриминации людей по их внешности, которая просто не укладывается в общепринятые стандарты красоты. «Если бы авторы учебника выбрали не жирную девочку, а стройную и в качестве примера было бы использовано именно слово стройный, это все равно было бы дискриминацией», - добавила она.
Льюис также подчеркнула, что для изображения разницы между двумя этими понятиями авторы учебника могли бы выбрать животных или что-либо другое. «Больше всего возмущает то, как они это иллюстрируют. Крупная девочка выставлена на обозрение в неприглядном виде, это очень неприятно», - сетует женщина.
По словам Лоры Ли Льюис, которая и поделилась этим «возмутительным» заданием в социальных сетях, подобные изображения являются дискриминирующим. «На одной из страниц учебника с заданиями написано слово жирный и приведены примеры двух изображений. На одном стройная девочка, на втором – пухлая», - делится своими наблюдениями американка. Более того, женщина отмечает, что она рассказала своей дочери о «бодишейминге» и дискриминации людей по их внешности, которая просто не укладывается в общепринятые стандарты красоты. «Если бы авторы учебника выбрали не жирную девочку, а стройную и в качестве примера было бы использовано именно слово стройный, это все равно было бы дискриминацией», - добавила она.
Льюис также подчеркнула, что для изображения разницы между двумя этими понятиями авторы учебника могли бы выбрать животных или что-либо другое. «Больше всего возмущает то, как они это иллюстрируют. Крупная девочка выставлена на обозрение в неприглядном виде, это очень неприятно», - сетует женщина.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:05