Один из самых дорогих Nissan в истории выставили на торги





Цена транспортного средства 1970 года выпуска составляет порядка 73-83 млн японских иен, что эквивалентно 43–49 млн рублей по текущему курсу. При реализации авто за соответствующую сумму оно сможет получить место среди самых дорогостоящих продуктов бренда. Fairlady Z432R является более проработанной версией авто 240Z, созданного инженерами для участия в ралли. Модель получила силовой агрегат объёмом 2 л, генерирующий производительность в 160 «лошадок». Помимо прочего, купе получило 5-секционную механическую трансмиссию, которая использовалась в Skyline GT-R начальной сборки.Капот дорогого спорткара от японского бренда изготовлен из стекловолокна, а окна и кузовные панели имеют меньшую толщину в сравнении с модификациями серийной сборки. Такие решения позволили снизить массу авто на 100 кг. Конструкторы удалили из салона механизм обогрева и комплекс аудиосистемы. Вместо базового бака для запаса топливного ресурса объёмом 60 л использовался модуль ёмкостью в 100 л, поскольку это требовалось для участия в гоночных соревнованиях. Специалисты подчеркивают, что Fairlady Z432R произвели в количестве около 30-50 единиц. Модель в скором будущем будет продана на аукционе. Отмечается, что она пребывает в отличном состоянии, а её пробег составляет всего 98 тысяч км.