Эксперт прокомментировал сообщения об утечке данных банковских клиентов





Сегодня развитием собственных экосистем из общего числа российских финансовых учреждений занимаются два государственных банка (ВТБ и Сбербанк), а также один коммерческий («Тинькофф»). В то же время, специалисты федерального регулятора в своем новом докладе о конкуренции уделили внимание экосистемам, создаваемым крупными кредитными организациями. В ЦБ РФ указывают, что граждане могут оказаться замкнутыми в пределах новых экосистем, что выглядит как подмена государственных институтов и монополизация финансовых и прочих отраслей. Кроме всего прочего, отметили в документе и рост риска массовых утечек данных клиентов., - приводит слова эксперта агентство РИА Новости.