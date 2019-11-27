Эксперт прокомментировал сообщения об утечке данных банковских клиентов
Опасения Центробанка России о риске утечки данных россиян в результате реализации совместных планов крупнейших банков страны по созданию собственных экосистем являются вполне оправданными. Такое мнение высказал Сергей Алпатов – коммерческий директор компании Chronopay.
Сегодня развитием собственных экосистем из общего числа российских финансовых учреждений занимаются два государственных банка (ВТБ и Сбербанк), а также один коммерческий («Тинькофф»). В то же время, специалисты федерального регулятора в своем новом докладе о конкуренции уделили внимание экосистемам, создаваемым крупными кредитными организациями. В ЦБ РФ указывают, что граждане могут оказаться замкнутыми в пределах новых экосистем, что выглядит как подмена государственных институтов и монополизация финансовых и прочих отраслей. Кроме всего прочего, отметили в документе и рост риска массовых утечек данных клиентов.
«Центральный Бнак явно не спроста переживает о возможных проблемах. Утечки персональных данных граждан и без того регулярно происходят, а угроза кражи данных в случаях, когда банковские экосистемы начнут заменять собой госинституты, является вполне реальной и несет немало опасностей», - приводит слова эксперта агентство РИА Новости.
Сегодня развитием собственных экосистем из общего числа российских финансовых учреждений занимаются два государственных банка (ВТБ и Сбербанк), а также один коммерческий («Тинькофф»). В то же время, специалисты федерального регулятора в своем новом докладе о конкуренции уделили внимание экосистемам, создаваемым крупными кредитными организациями. В ЦБ РФ указывают, что граждане могут оказаться замкнутыми в пределах новых экосистем, что выглядит как подмена государственных институтов и монополизация финансовых и прочих отраслей. Кроме всего прочего, отметили в документе и рост риска массовых утечек данных клиентов.
«Центральный Бнак явно не спроста переживает о возможных проблемах. Утечки персональных данных граждан и без того регулярно происходят, а угроза кражи данных в случаях, когда банковские экосистемы начнут заменять собой госинституты, является вполне реальной и несет немало опасностей», - приводит слова эксперта агентство РИА Новости.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:58