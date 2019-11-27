Свыше миллиона рабочих мест: В России зафиксировано рекордное число открытых вакансий





Как оказалось, наибольший дефицит кадров испытывают московские компании. Так, в столице ищут около 170 000 специалистов. Второе место принадлежит Подмосковью с 79 тысячами рабочих мест. Третья позиция досталась Петербургу, где открыто 69 000 вакансий. Подтвердили факт рекордного роста спроса на работников и представители популярного сервиса HeadHunter. По их словам, с 2016 года общее количество объявлений с вакансиями выросло с 344 000 до 559 000 к концу 2018 года. В нынешнем году тенденция сохранилась, однако конкуренция на рынке труда страны все же растет, поскольку на одну должность может приходиться до шести резюме.Эксперты считают, что рост уровня спроса на трудовые кадры может спровоцировать и рост уровня заработных плат. Отмечается, что препятствием к увеличению зарплат в различных отраслях может стать лишь нежелание самого бизнеса увеличивать издержки.