Российские банки придумали защиту от воровства денег





Сообщается, что это нововведение позволит банкам отслеживать и оперативно замораживать сомнительные денежные переводы. Данная инициатива поможет в борьбе с мошенничеством и операциями, которые позволяют злоумышленникам похищать средства со счетов. Единым оператором новой системы выступит НСПК., - отметили в Сбербанке. Также уточняется, что в самой системе будет создан общий для всех финучреждений инструмент, который будет показывать им подозрительные операции. Эксперты при этом полагают, что банки в условиях новой системы будут очень неохотно делиться информацией о своих клиентах. Кроме того, многие специалисты, опрошенные изданием «Известия» уверены, что на этапе запуска новой системы рынок столкнется с массовой заморозкой большого количества вполне правомерных операций.По словам главы департамента Росбанка по информационной безопасности Михаила Иванова, единый мониторинг может стать очень востребованным инструментом на отечественном финансовом рынке, поскольку поможет небольшим банкам и усилит механизмы противодействия мошенническим операциям в крупных банках.