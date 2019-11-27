Volvo и Geely создали новый купеобразный кроссовер
В Сети опубликованы первые официальные изображения нового купеобразного кроссовера марки Lynk & Co, продажи которого должны стартовать уже в следующем году. Примечательно, что данный автомобильный бренд является совместным проектом компания Volvo и Geely.
Lynk & Co – относительно молодой автомобильный бренд, который был создан в 2016 году совместными усилиями шведского и китайского производителей. На данный момент марка предлагает на рынке всего три своих модели: кроссоверы под незамысловатым названием 01 и 02, а также модель 03, выполненную в кузове седан. Пока все автомобили марки продаются исключительно на домашнем для нее китайском рынке, причем у потребителей из Поднебесной они пользуются неплохим успехом. Возможно, именно это обстоятельство и побудило компанию выпустить еще одну модель с индексом 05, которая представлена в виде купеобразного кроссовера. Новый кросс-купе Lynk & Co 05 уже показали на официальных изображениях. Впрочем, о внешности автомобиля было известно ранее, тем более, что китайское Министерство промышленности опубликовало полноценные фото модели еще весной этого года.
По предварительным данным автомобиль оснащается 1,5-литровым 3-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил. Не исключено также появление комплектации с турбированной «четверкой», мощность которой составит 200 лошадиных сил.
Lynk & Co – относительно молодой автомобильный бренд, который был создан в 2016 году совместными усилиями шведского и китайского производителей. На данный момент марка предлагает на рынке всего три своих модели: кроссоверы под незамысловатым названием 01 и 02, а также модель 03, выполненную в кузове седан. Пока все автомобили марки продаются исключительно на домашнем для нее китайском рынке, причем у потребителей из Поднебесной они пользуются неплохим успехом. Возможно, именно это обстоятельство и побудило компанию выпустить еще одну модель с индексом 05, которая представлена в виде купеобразного кроссовера. Новый кросс-купе Lynk & Co 05 уже показали на официальных изображениях. Впрочем, о внешности автомобиля было известно ранее, тем более, что китайское Министерство промышленности опубликовало полноценные фото модели еще весной этого года.
По предварительным данным автомобиль оснащается 1,5-литровым 3-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил. Не исключено также появление комплектации с турбированной «четверкой», мощность которой составит 200 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:31