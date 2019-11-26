Названы самые популярные автомобили D-класса на российском рынке





Как выяснилось, средневзвешенная цена у всех участников этого рейтинга превышает отметку в полтора миллиона рублей. При этом, самым популярным автомобилем в указанном сегменте за первые 9 месяцев текущего года стал японский седан Toyota Camry. Сообщается, что за отчетный период россиянам продали 25 046 экземпляров этой модели. При этом, стоимость японского седана существенно превышает средневзвешенный ценник в сегменте почти на треть и составляет порядка 2 миллионов рублей. Второе место досталось корейской модели KIA Optima с показателем в 19 494 продажи и средним ценником на уровне 1,72 миллионов. Замыкает тройку лидеров еще один представитель южнокорейского автопрома – седан Hyundai Sonata с ценой около 1,51 миллиона рублей. Всего за 9 месяцев 2019 года россияне приобрели 5 531 такой автомобиль.Далее в списке следуют Mazda 6 (3 814 продаж и 1,78 миллиона рублей), BMW 3-Series (3 434 продажи и 2,64 миллиона рублей), Mercedes C-Class (2 471 продажа и 2,63 миллиона рублей), Audi A4 (1 899 продаж и 2,48 миллионов рублей), Volkswagen Passat (1 307 продаж и 2,1 миллиона рублей), KIA Stinger (1 147 продаж и 2,56 миллионов рублей), Skoda Superb (1 053 продажи и 2,1 миллиона рублей).