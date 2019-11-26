АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

В России отзывают более 1,6 тысячи авто Datsun

В России проводят отзыв свыше 1,6 тысячи авто марки Datsun. Японский бренд Nissan объяснил ситуацию потенциальным наличием сложностей в работе тормозной системы.

Отзыв затронул 1677 единиц Datsun on-DO и mi-DO. Сервисное обслуживание будет проведено для моделей, произведённых в период 12 августа - 4 сентября текущего года. По данным Росстандарта, имеется риск поломки клапана во время нормальной эксплуатации транспортного средства клиентом. Последствием проблемы становится необходимость использовать большее усилие для педали тормоза во время остановки автомобиля.

Во время проведения сервисной акции «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» сделает собственникам транспортных средств предложение провести ремонт на бесплатной основе, а также замену программы блока контроля двигателя. Помимо этого, запланирована проверка катушки зажигания с возможностью замены. Письменное сообщение о проведении отзыва компания распространит посредством SMS-сообщений либо электронной почты в скором времени.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Савичева вспомнила свой уход от Александра…
Уникальная установка из РФ может получать влагу даже в…
Названы самые популярные автомобили D-класса на российском…
Ученые нашли связь между глаукомой и…
Стало известно, какие смартфоны Huawei получат Android…
«Происходит регулярно»: Военный эксперт рассказал о случайных пусках…
Актёр из «Властелина колец» Иэн Маккеллен объяснил попытки скрыть свою…
Стал известен среднегодовой пробег премиальных автомобилей в России по…
Ольга Бузова поссорилась с участницей "Дом-2" Ольгой Рапунцель на программе "Бородина против…
Экс-участница "Дома-2" Надежда Ермакова посетовала на отсутствие счастья в ее…
Престарелая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович умирает в больнице в…
Мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова разоблачили на детекторе лжи в шоу «На самом…
Нино Нинидзе обнажилась перед камерой и предстала топлес в мужском…
В России отзывают более 1,6 тысячи авто…
«Хочу своих пуговок»: 33-летняя Ольга Бузова призналась, что очень хочет…
Беременная Ольга Рапунцель продемонстрировала кулинарные способности и приготовила свиную…
Футуристический пикап Tesla Cybertruck протестировали на…
Сергей Паршин попал в больницу после открытого письма Борису…
«Перелетал»: Сын Алены Водонаевой расшиб бровь, прыгая по…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян обнаружил у себя синдром…
На Эльбрусе найдены следы самой сильной засухи за последние три…
Милена Безобродова: Экс-участник Виджай Бутучел во время ухода с проекта получил 100 тысяч рублей и билет…
«Пробуждение»: Ким Кардашьян решила отказаться от откровенных фото в…
Рак кишечника можно предотвратить с помощью…
Алсу с новой прической перепутали с Ольгой…
Лариса Копенкина трогательно поздравила бывшего мужа Прохора Шаляпина с днем…
Археолог назвал проклятие Тутанхамона реальностью из-за «древних звуков»…
«Я с ней год прожил, свалил, пятки сверкали»: Данко вспомнил о своем романе с Лолитой…
Алексей Кудряшов нашел утешение в объятиях Стеши Нестеровой после расставания с Анастасией…
Компания MediaTek презентовала процессор Dimensity 1000 с…
Евгения Огурцова вышла замуж в третий…
Первая встреча Ильи Яббарова с отцом Анастасии Голд едва не закончилась…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина рассказала о своей тактике общения с…
В России предложили изменить способ подсчета транспортного…
Ученые назвали продукт, полезный для мужского…
Маркетолог объяснил различия между «черной пятницей» в США и…
Виктория Боня считает, что в 20 лет выглядела хуже, чем…
Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол борется за квартиру покойного…
В России к «Чёрной пятнице» действуют скидки до 9000 рублей на консоли Xbox…
Директор Анны Седоковой объявил о разводе ее бойфренда Яниса Тиммы с…
Просмотреть все новости