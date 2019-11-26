В России отзывают более 1,6 тысячи авто Datsun





Отзыв затронул 1677 единиц Datsun on-DO и mi-DO. Сервисное обслуживание будет проведено для моделей, произведённых в период 12 августа - 4 сентября текущего года. По данным Росстандарта, имеется риск поломки клапана во время нормальной эксплуатации транспортного средства клиентом. Последствием проблемы становится необходимость использовать большее усилие для педали тормоза во время остановки автомобиля.Во время проведения сервисной акции «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» сделает собственникам транспортных средств предложение провести ремонт на бесплатной основе, а также замену программы блока контроля двигателя. Помимо этого, запланирована проверка катушки зажигания с возможностью замены. Письменное сообщение о проведении отзыва компания распространит посредством SMS-сообщений либо электронной почты в скором времени.