Футуристический пикап Tesla Cybertruck протестировали на аэродинамику
Эксперт в сфере аэродинамики тщательно изучил фотографии представленного недавно Илоном Маском пикапа Tesla Cybertruck. В результате специалист создал трехмерную модель этого футуристического автомобиля и провел виртуальный тест на аэродинамику его кузова.
Как утверждает опытный инженер Джастин Мартин, который в течение многих лет работает в аэрокосмической отрасли, он решил изучить Tesla Cybertruck именно в точки зрения аэродинамических показателей этого уникального электрического пикапа. С помощью специального программного обеспечения он воссоздал трехмерную модель машины и провел ее виртуальный тест в аэродинамической трубе. По словам самого Мартина, на создание модели машины он потратил примерно сутки, но все равно не до конца уверен в правильности положения крыльев и формы колес, что могло отразиться на конечном результате тестов. Именно это обстоятельство заставило эксперта воздержаться от объявления рассчитанного им коэффициента аэродинамического сопротивления. Впрочем, он все же поделился некоторыми интересными наблюдениями.
По словам инженера, для хорошей аэродинамики встречный воздушный поток должен плавно обтекать поверхность кузова автомобиля. В этой связи он даже предполагал, что угловатая верхняя грань электрического пикапа Tesla Cybertruck нарушит эту плавность, а потом воздух в итоге приподнимется и создаст у кормы автомобиля воздушный вихрь. Но, как оказалось, эти опасения были напрасными, и виртуальный тест показал, что с этим аэродинамическим показателем у автомобиля все в порядке.
Как утверждает опытный инженер Джастин Мартин, который в течение многих лет работает в аэрокосмической отрасли, он решил изучить Tesla Cybertruck именно в точки зрения аэродинамических показателей этого уникального электрического пикапа. С помощью специального программного обеспечения он воссоздал трехмерную модель машины и провел ее виртуальный тест в аэродинамической трубе. По словам самого Мартина, на создание модели машины он потратил примерно сутки, но все равно не до конца уверен в правильности положения крыльев и формы колес, что могло отразиться на конечном результате тестов. Именно это обстоятельство заставило эксперта воздержаться от объявления рассчитанного им коэффициента аэродинамического сопротивления. Впрочем, он все же поделился некоторыми интересными наблюдениями.
По словам инженера, для хорошей аэродинамики встречный воздушный поток должен плавно обтекать поверхность кузова автомобиля. В этой связи он даже предполагал, что угловатая верхняя грань электрического пикапа Tesla Cybertruck нарушит эту плавность, а потом воздух в итоге приподнимется и создаст у кормы автомобиля воздушный вихрь. Но, как оказалось, эти опасения были напрасными, и виртуальный тест показал, что с этим аэродинамическим показателем у автомобиля все в порядке.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:13