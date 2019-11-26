Виктория Боня считает, что в 20 лет выглядела хуже, чем сейчас





Виктория Боня рассказала подписчикам, что уже отправилась на Мальдивы, где будет праздновать юбилей. Ей нравятся именно эти острова, так как там можно уединиться с природой, нет автомобилей или мотоциклов, зато есть много активных видов спорта, таких, как дайвинг, серфинг и другие. Их звезда уже успела попробовать, к тому же даже на отдыхе она занимается ежедневно бегом, поддерживая физическую форму.По поводу своего возраста Виктория Боня совершенно не комплексует. Глядя на свою фигуру в зеркале, звезда восхищается собой и отмечает, что даже в 20 лет она не выглядела так, как сейчас. Для своих поклонников телеведущая добавила, чтобы они ни в коем случае не комплексовали по поводу возраста, ведь на самом деле в 40 жизнь только начинается и этои цифры "просто ни о чем".На отдых Виктория Боня отправилась без дочери Анджелины, девочка ходит в школу в Лондоне, куда звезда переехала только осенью текущего года. До этого мать и девочка жили в Милане, а теперь у телеведущей есть шикарная двухэтажная квартира в столице Великобритании. После переезда знаменитость обращалась к россиянам, живущим в Лондоне с детьми того же возраста, что и ее дочь. Она предлагала детям помочь общаться и дружить, чтобы Анджелине было легче освоиться в чужом городе.