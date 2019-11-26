Беременную Анастасию Тарасову госпитализировали сразу после отдыха с мужем





Модель Анастасия Костенко в своем микроблоге в Instagram рассказала, что плановый осмотр для нее в итоге закончился госпитализацией. Сейчас звезда ждет второго малыша, но до последнего времени носила годовалую дочь Милану на руках. Как намекнула супруга футболиста, именно это и стало причиной госпитализации. Как только молодую мамочку положили в больницу, на помощь ей пришла ее мать, именно бабушка взяла на себя обязанности по уходу за маленькой внучкой. Тем не менее, отец тоже принимает участие, отметила модель, ведь он, по ее словам, некоторые моменты не хочет доверять никому.На данный момент Анастасия Костенко находится дома, вчера ее отпустили к родным. В публикации знаменитость выразила благодарность родительнице за то, что так быстро пришла на помощь, а также отметила, что ей теперь нужно более осторожно относиться к собственному здоровью, ведь, как оказалось, некоторые недуги могут протекать бессимптомно, но при этом нести большую угрозу здоровью, особенно беременной женщины.