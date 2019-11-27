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В интернете высмеяли «самую низкую Ниву в мире»

В интернете высмеяли фотографию с запечатленной на ней «самой низкой “Нивой” в мире». Российский автопроизводитель в течение многих десятилетий не занимался крупными модификациями внедорожника.
В интернете высмеяли «самую низкую Ниву в мире»

Многие энтузиасты решают самостоятельно провести модернизацию имеющихся образцов для создания уникального транспортного средства. Иногда результат оказывается совершенно непредсказуем. На странице паблика автомобильной направленности появилось фото самой низкой «Нивы», однако тюнинг сложно назвать высококачественным.

На снимке показана LADA 4x4, у которой обрезали нижнюю часть кузова. При этом колёса у авто можно увидеть лишь в передней части, а двигатель размещен на полу гаража. Двери у переделанного транспортного средства открываются вверх, чем напомнили продукты Lamborghini. Вероятно, из LADA 4x4 планировали сделать нечто необычное, а съёмку провели на середине процесса модернизации. Интернет-пользователи оценили запечатлённый вид «покалеченного» внедорожника и оставили множество ироничных комментариев, высмеивая самую низкую «Ниву».

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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:08

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