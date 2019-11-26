Автоэксперт оценил шансы отечественного электрокара Zetta выжить на рынке России
Автоэксперт Владимир Ларин дал оценку шансам российского электрокара Zetta занять крепкие позиции на отечественном рынке. Сборка авто, способного преодолеть 200-560 км без подзарядки, будет вестись на площадке в Тольятти.
Цена авто в начальной модификации составит порядка 450 тысяч рублей. Владимир Ларин добавил, что шансы электрокара на выживание в условиях рынка России зависят от его параметров и различных внешних условий, к числу которых относятся уровень готовности инфраструктуры, а также уменьшение финансовой нагрузки на собственников электрических авто.
«Требуются определённые льготы. К примеру, нужно отменить налоги на такие модели, либо дать парковку на более выгодных условиях. Важно простимулировать людей приобретать новое авто, поскольку в ином случае оно потеряет свою перспективность. Запас хода крайне важен, поскольку Nissan Leaf может показать 130-180 км. Вероятно, модель Zetta станет главным продуктом на рынке электрокаров, однако в первую очередь понадобится инфраструктура для обеспечения зарядки новых типов авто. Важно сформировать льготы и нивелировать налоги, свойственные для бензиновых и дизельных транспортных средств. Вдобавок, электрокар обязан иметь привлекательный дизайн. В 21 веке легко создать интересную для потребителя “упаковку”. Если дизайнеры станут уделять достаточно внимания последнему вопросу, то продукт сумеет “зайти”», — признался автоэксперт.
Ларин отметил, что первоначально цена авто и расстояние, которое можно преодолеть на одном аккумуляторе, создают высокий потенциал востребованности. Спрос со стороны потенциальных потребителей показывает устойчивый рост. В составе сегмента с ценником до 600 тысяч показатель конкурентоспособности авто Zetta весьма велик, сообщает Слово и Дело.
Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг России, сообщил, что сертификация авто уже достигла завершающего этапа. Министр надеется на сборку электрокара в самом скором времени. Он отметил, что получил от производителя обещание первым узнать о продвижении в этой сфере разработок. Модель Zetta представляет собой компактный 3-дверный транспорт на электрической тяге. «Надеюсь, что это случится в скором времени. Производство должно стартовать в I квартале следующего года», – сообщил министр.
Как стало известно ранее, пользоваться электрическими автомобилями в ряде случаев значительно выгоднее, нежели транспортом с ДВС. Аналитики заявили об этом на основании расчета стоимости проезда одного километра на электрокаре и модели с традиционным бензиновым двигателем, сообщает ПолитЭксперт.
Цена авто в начальной модификации составит порядка 450 тысяч рублей. Владимир Ларин добавил, что шансы электрокара на выживание в условиях рынка России зависят от его параметров и различных внешних условий, к числу которых относятся уровень готовности инфраструктуры, а также уменьшение финансовой нагрузки на собственников электрических авто.
«Требуются определённые льготы. К примеру, нужно отменить налоги на такие модели, либо дать парковку на более выгодных условиях. Важно простимулировать людей приобретать новое авто, поскольку в ином случае оно потеряет свою перспективность. Запас хода крайне важен, поскольку Nissan Leaf может показать 130-180 км. Вероятно, модель Zetta станет главным продуктом на рынке электрокаров, однако в первую очередь понадобится инфраструктура для обеспечения зарядки новых типов авто. Важно сформировать льготы и нивелировать налоги, свойственные для бензиновых и дизельных транспортных средств. Вдобавок, электрокар обязан иметь привлекательный дизайн. В 21 веке легко создать интересную для потребителя “упаковку”. Если дизайнеры станут уделять достаточно внимания последнему вопросу, то продукт сумеет “зайти”», — признался автоэксперт.
Ларин отметил, что первоначально цена авто и расстояние, которое можно преодолеть на одном аккумуляторе, создают высокий потенциал востребованности. Спрос со стороны потенциальных потребителей показывает устойчивый рост. В составе сегмента с ценником до 600 тысяч показатель конкурентоспособности авто Zetta весьма велик, сообщает Слово и Дело.
Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг России, сообщил, что сертификация авто уже достигла завершающего этапа. Министр надеется на сборку электрокара в самом скором времени. Он отметил, что получил от производителя обещание первым узнать о продвижении в этой сфере разработок. Модель Zetta представляет собой компактный 3-дверный транспорт на электрической тяге. «Надеюсь, что это случится в скором времени. Производство должно стартовать в I квартале следующего года», – сообщил министр.
Как стало известно ранее, пользоваться электрическими автомобилями в ряде случаев значительно выгоднее, нежели транспортом с ДВС. Аналитики заявили об этом на основании расчета стоимости проезда одного километра на электрокаре и модели с традиционным бензиновым двигателем, сообщает ПолитЭксперт.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:51