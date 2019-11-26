В Госдуму внесен проект закона о новом удостоверении личности
Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение коллег по нижней палате российского парламента законопроект о едином перечне документов удостоверяющих личность граждан страны. Эта инициатива, к слову, подразумевает введение в России пластиковых карт с возможностью записи данных.
Примечательно, что текст инициативы депутата Иванова уже опубликован в базе данных Госдумы. Сам документ предполагает установить принципиально новый вид основного удостоверения личности, оформив его на пластиковом носителе. Кроме всего прочего, все сведения о владельце и обязательный перечень его персональных данных должны будут заноситься на предусмотренный в карте специальный носитель. Как отметил в пояснительной записке к проекту закона его автор, действующее законодательство в сфере регулирования удостоверяющих личность документов, носит несколько запутанный и разрозненный характер, кроме того, в нем нет общих принципов, норм и требований к выдаче или замене таких документов, отсутствует и точный список документов, которые могут считаться таковыми, что удостоверяют личность.
Примечательно, что текст инициативы депутата Иванова уже опубликован в базе данных Госдумы. Сам документ предполагает установить принципиально новый вид основного удостоверения личности, оформив его на пластиковом носителе. Кроме всего прочего, все сведения о владельце и обязательный перечень его персональных данных должны будут заноситься на предусмотренный в карте специальный носитель. Как отметил в пояснительной записке к проекту закона его автор, действующее законодательство в сфере регулирования удостоверяющих личность документов, носит несколько запутанный и разрозненный характер, кроме того, в нем нет общих принципов, норм и требований к выдаче или замене таких документов, отсутствует и точный список документов, которые могут считаться таковыми, что удостоверяют личность.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:43