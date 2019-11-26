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Звезда «Дом-2» Анна Кручинина: Жизнь после Андрея Черкасова и ее новый мужчина

Звезда «Дом-2» Анна Кручинина попала в проект, когда ей было всего 18. Там она встречалась с Андреем Черкасовым, который был в разы старше ее, но в итоге пара рассталась и сейчас у девушки новый возлюбленный.

Звезда «Дом-2» Анна Кручинина: Жизнь после Андрея Черкасова и ее новый мужчина

Анна Кручинина очень нравилась зрителям. Девушка была очень нежной и женственной. Многие разрыв Анны с Андреем связывают с тем, что у них была большая разница в возрасте. Они очень много ссорились, потому что девушка была не в состоянии в силу своего возраста дать Андрею то, что он хотел. В итоге, расставшись с Андреем, у Ани не получилось остаться на телестройке, так как она не могла наблюдать, как Андрей строит отношения с другими девушками.

Тем не менее, Анну все равно привлекали в качестве эксперта, когда устраивали разборки новых отношений Андрея Черкасова, что скорее всего было не очень приятно Кручининой, потому что она не отрицала, после расставания еще долго любила бывшего парня.


Сейчас девушка ведет собственный бизнес, а также занимается в театральном кружке и ведет личный аккаунт в Instagram. У нее есть молодой человек, с которым она иногда публикует снимки, но не называет его имени. По словам Анны, ее новый бойфренд не публичная личность, а говорить о личной жизни она не сильно любит.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:20

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