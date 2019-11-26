В Черном море провели учения с участием субмарин «Новороссийск» и «Колпино»





Военнослужащие на подлодке Черноморского флота «Новороссийск» отточили умения в рамках учебного сражения, условия которого были максимально приближены к реальным. В этом им помог поиск субмарины «Колпино», которая выступила в качестве вражеского боевое судна. Представители ВМФ России рассказали, что перед контрольным экипажем была поставлена задача определить местоположение условного противника, устроить на него «охоту» и обезвредить при поддержке надводных кораблей и морской авиации.Кроме прочего, учения касались отрабатывания совместных маневров по избеганию условного района минных заграждений, в чем обоим подлодкам помог тральщик «Турбинист». Полномасштабные испытания завершились «дуэлью» между двумя субмаринами, которые обменялись залпами из торпедных орудий. Проверка боеспособности проводилась в соответствии с годовым планом военной подготовки на полигонах, расположенных в одной из акваторий Черного моря.