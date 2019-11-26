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Suzuki подняла российские цены на новый Jimny

Японская марка Suzuki решила повысить цены на новую версию своего компактного внедорожника Jimny для рынка России. Новые прайс-листы этой модели уже действуют у дилеров марки.

Как отмечают эксперты, в рамках мониторинга цен на отечественном авторынке было зафиксировано, что японский производитель Suzuki решил повысить ценник на новый компактный внедорожник. В результате стоимость модели Suzuki Jimny повысилась на 30 000 рублей во всех комплектациях. Теперь самая доступная версия этого автомобиля с механической трансмиссией доступна россиянам по цене от 1 389 000 рублей, а за более продвинутую комплектацию с АКПП придется отдать от 1 449 000 рублей. Что же касается стоимости топовой версии Suzuki Jimny, то она обойдется в 1 599 000 рублей.

Напомним, под крышкой капота одного из самых компактных внедорожников в мире расположился скромный 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 102 л.с.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:26

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