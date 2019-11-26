Suzuki подняла российские цены на новый Jimny





Как отмечают эксперты, в рамках мониторинга цен на отечественном авторынке было зафиксировано, что японский производитель Suzuki решил повысить ценник на новый компактный внедорожник. В результате стоимость модели Suzuki Jimny повысилась на 30 000 рублей во всех комплектациях. Теперь самая доступная версия этого автомобиля с механической трансмиссией доступна россиянам по цене от 1 389 000 рублей, а за более продвинутую комплектацию с АКПП придется отдать от 1 449 000 рублей. Что же касается стоимости топовой версии Suzuki Jimny, то она обойдется в 1 599 000 рублей.Напомним, под крышкой капота одного из самых компактных внедорожников в мире расположился скромный 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 102 л.с.