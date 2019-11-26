Skoda начала производить первый электрокар Citigo-e iV





Škoda начала серийное производство своей первой электрической модели. Новейший Citigo e iV сошел с конвейера на заводе Volkswagen в словацкой Братиславе. Как говорит руководство бренда, этот электрокар предлагает множество практических преимуществ при высоком качестве изготовления. Эксперты отмечают, что массовые поставки намечены к началу 2020 года. По сравнению с более ранними Citigo с двигателями внутреннего сгорания, наиболее яркой особенностью новинки является закрытая решетка радиатора, окрашенная в тот же цвет, что и автомобиль.Марка оснащена электродвигателем мощностью в 61 кВт с крутящим моментом 210 Нм. За 12,3 секунды компактный электромобиль разгоняется до 100 км/ч при максимальной скорости в 130 км/ч. Škoda оценивает уровни потребления в 14,5 кВтч на 100 километров. Благодаря встроенному зарядному устройству на 7,2 кВт процесс зарядки аккумулятора от 0% до 80% занимает 4 часа. Тем не менее, модель может проехать до 260 км без дополнительной подзарядки. Стоимость экологичной серии оценили от 18,2 тысяч до 22,5 тысяч долларов США в зависимости от комплектации.