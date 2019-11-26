Военный обозреватель описал главный страх США





Виктор Баранец рассказал, что политики США на протяжении многих лет прилагают максимум усилий для уменьшения потенциальной опасности для свей страны. В качестве примера он указал Иран и Северную Корею, на которые американцы оказывали максимальное давление. Обозреватель добавил, что Украина не станет располагать ядерным оружием, поскольку это может спровоцировать «цепную реакцию» и привести к появлению аналогичного вооружения у множества стран Европы.Баранец отметил, что в дальнейшем интернациональное сообщество получит возможность возвратиться к разрешению вопроса относительно урегулирования ядерных типов оружия. Представитель РФ Михаил Ульянов ранее рассказал, что Лондон и Париж не желают заключать соглашение о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что государства в одностороннем режиме сократили свои вооружения, но заключать какие-либо договора по данному вопросу желания не имеют. Глава ДНКВ при российском МИД Владимир Ермаков сообщал, что последующее уменьшение количества стратегических типов оружия может проходить без участия Франции и Великобритании. Период действия соглашений СНВ-3 заканчивается в феврале 2021-го. Подписание его обеспечили в 2010-м Дмитрий Медведев и Барак Обама.