В Тихом океане зафиксирован рекордный в ноябре шестой тайфун





Как сообщает Национальное метеоуправления Японии, судовладельцам и капитанам судов, находящихся в указанном районе, следует соблюдать максимальную осторожность. Отмечается также, что порывы ветра в данном случае достигают скорости в 25 м/с, более того, по оценкам специалистов, в будущем они будут только усиливаться. Текущий тайфун стал уже 28-ым в нынешнем году из всех, что были зафиксированы в водах Тихого океана. Всего с начала ноября было зарегистрировано шесть таких явлений, что стало рекордным показателем за всю историю ведения соответствующих наблюдений. Как правило, тайфуны активнее всего зарождаются в летнее время и первые месяцы осени, добавляют японские метеорологи.Впрочем, пока ноябрьские тайфуны не принесли региону заметного ущербу, однако в два предыдущих месяца их появление обернулось большим количеством жертв. В одной только Японии в результате осложнений погодных условий, вызванных двумя мощными тайфунами, погибли свыше 90 человек.