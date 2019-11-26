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В Тихом океане зафиксирован рекордный в ноябре шестой тайфун

Рекордный тайфун, который стал уже шестым в ноябре текущего года, зафиксирован в районе Марианских островов. Сейчас он движется в северо-западном направлении и приближается к Филиппинам со скоростью 35 километров в час.
В Тихом океане зафиксирован рекордный в ноябре шестой тайфун

Как сообщает Национальное метеоуправления Японии, судовладельцам и капитанам судов, находящихся в указанном районе, следует соблюдать максимальную осторожность. Отмечается также, что порывы ветра в данном случае достигают скорости в 25 м/с, более того, по оценкам специалистов, в будущем они будут только усиливаться. Текущий тайфун стал уже 28-ым в нынешнем году из всех, что были зафиксированы в водах Тихого океана. Всего с начала ноября было зарегистрировано шесть таких явлений, что стало рекордным показателем за всю историю ведения соответствующих наблюдений. Как правило, тайфуны активнее всего зарождаются в летнее время и первые месяцы осени, добавляют японские метеорологи.

Впрочем, пока ноябрьские тайфуны не принесли региону заметного ущербу, однако в два предыдущих месяца их появление обернулось большим количеством жертв. В одной только Японии в результате осложнений погодных условий, вызванных двумя мощными тайфунами, погибли свыше 90 человек.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:37

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