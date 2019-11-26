Российский эсминец «Лидер» оснастят сверхпрочной защитой





Как сообщают представители военного руководства российского флота, боевое судно «Лидер» получит необычную броню, когда его подготовят к производству в 2023 году. По словам технологов, покрытие будет состоять из сверхпрочного сочетания керамики и кевлара, ранее не применявшиеся в отечественных эсминцах. Это позволит не только модернизировать состояние ВМС РФ, но и достичь легкости корабля при эффективности защиты, которая подобна стальной броне. Отмечается, что наиболее актуальным фактором в создании современных суден является снижение веса для повышения живучести плавсредства и безопасности экипажа.Все же, эксперты говорят о отсутствии сверхъестественных характеристик этого прочного материала, поскольку эсминцы типа «Лидер» совершенно не предназначены для длительных путешествий в океане. Они используются для выполнения боевых задач и патрулирования вблизи береговой линии России. Таким образом они остаются под прикрытием прибрежных батарей. Подобные инновации в оснащении отечественного флота связаны с его непосредственным участием в борьбе с террористами в Сирии. Ситуация требует передовых технологий и новых подходов.