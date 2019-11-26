Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29УБ





«Официальная церемония торжественной передачи двух самолетов монгольским вооруженным силам от Российской Федерации состоялась на базе аэропорта Чингисхан. Со стороны России в мероприятии принимали участие члены официальной делегации Минобороны РФ, которую возглавил заместитель главкома ВКС России генерал-майор Забит Хейрбеков. Со стороны Монголии присутствовал первый замглавы Генштаба вооруженных сил страны», - отмечают в отечественном дипломатическом ведомстве.Также в посольстве подчеркивают, что передача двух МиГов состоялась в рамках исполнения решения президента Владимира Путина, а церемония была организована в День независимости страны.