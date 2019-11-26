Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29УБ
Российская сторона передала монгольским властям два истребителя серии МиГ-29УБ в учебно-боевой модификации. Данная техника поставлена соседней страны в рамках реализации программы по оказанию помощи военно-технического характера, сообщает российское посольство в Улан-Баторе.
«Официальная церемония торжественной передачи двух самолетов монгольским вооруженным силам от Российской Федерации состоялась на базе аэропорта Чингисхан. Со стороны России в мероприятии принимали участие члены официальной делегации Минобороны РФ, которую возглавил заместитель главкома ВКС России генерал-майор Забит Хейрбеков. Со стороны Монголии присутствовал первый замглавы Генштаба вооруженных сил страны», - отмечают в отечественном дипломатическом ведомстве.
Также в посольстве подчеркивают, что передача двух МиГов состоялась в рамках исполнения решения президента Владимира Путина, а церемония была организована в День независимости страны.
«Официальная церемония торжественной передачи двух самолетов монгольским вооруженным силам от Российской Федерации состоялась на базе аэропорта Чингисхан. Со стороны России в мероприятии принимали участие члены официальной делегации Минобороны РФ, которую возглавил заместитель главкома ВКС России генерал-майор Забит Хейрбеков. Со стороны Монголии присутствовал первый замглавы Генштаба вооруженных сил страны», - отмечают в отечественном дипломатическом ведомстве.
Также в посольстве подчеркивают, что передача двух МиГов состоялась в рамках исполнения решения президента Владимира Путина, а церемония была организована в День независимости страны.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:43