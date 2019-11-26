Volkswagen Jetta нового поколения получил сертификат для РФ





В действительности у этих продуктов немецкого бренда имеются значительные отличия. Новое поколение поможет их подчеркнуть. Модель Jetta станет собираться для рынка РФ в Мексике, а двигатели будет производить площадка в Калуге. Под капотом транспортного средства инженеры решили разместить бензиновый аппарат на 1,6 л, генерирующий 110 «лошадок». Этот двигатель обеспечивает достаточный уровень производительности для авто этого класса, а также отличается небольшим расходом топлива.Седан получил мягкую подвеску. В качестве альтернативы для 5-секционной механической трансмиссии рассматривается классическая АКПП Tiptronic. Volkswagen Jetta для рынка РФ предлагают с широким списком опций для удовлетворения индивидуальных пожеланий покупателей. В перечне имеется сенсорный дисплей, системы помощи водителю и ортопедические кресла. Все материалы отделки отличаются высоким качеством.